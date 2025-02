Ausgabenbremse halbiert Schulden in 20 Jahren

Andere Experten kritisieren hingegen grundsätzlich, sich als Politik so sehr an die Schuldenquote zu „klammern“. Länder wie Japan oder die USA würden zeigen, dass selbst mit einer weit höheren Verschuldung von klar über 100 Prozent des BIP, ebenfalls Wohlstand möglich sei. Zudem sind in absoluten Krisenzeiten (Pandemie, Krieg, etc.) wohl andere Rezepte nötig, damit der Staat mit seinen Ausgaben handlungsfähig bleibt. In der Vergangenheit gab es etwa in Deutschland schon rechtliche Probleme damit und so manche „Tricksereien“.