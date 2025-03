Neue Betrugsmasche bei Handyparken

Nun ist in Vorarlberg der erste Fall bekannt geworden, wie die Konsumentenschutzabteilung der Arbeiterkammer (AK) informiert: Ein Autolenker scannte einen manipulierten QR-Code an einem Parkautomaten. Er erkannte aber zum Glück noch rechtzeitig, dass dieser gefälscht war und ihn auf eine Betrugsseite leitete. Der Mann schloss die Seite sofort wieder und wandte sich an die AK.