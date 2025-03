„Ukraine wird vielleicht ohnehin nicht überleben“

Selenskyj und US-Außenminister treffen sich in Saudi-Arabien

Am Dienstag könnte aber dennoch ein wenig Bewegung in die Sache kommen. Es ist nämlich ein Treffen hochrangiger Delegationen der USA und der Ukraine in Saudi-Arabien geplant. Für die USA kommt unter anderem Außenminister Marco Rubio nach Riad. Präsident Selenskyj wird die ukrainische Delegation anführen. Er holt seine für ursprünglich Mitte Februar geplante Reise in die Region nach. Der oberste Befehlshaber der Ukraine zeigte sich damals verärgert über Beratungen ranghoher Vertreter der USA und Russlands zum Ukraine-Konflikt in der saudi-arabischen Hauptstadt, die ohne Beteiligung Kiews stattfanden – und auch ohne europäische Vertreter.