Der Vermittler in der Wüste

Es ist noch nicht lange her, da hat man in Riad das Telefon nicht abgehoben, wenn das (eigentlich verbündete) Weiße Haus angerufen hat. Der damalige US-Präsident Joe Biden hatte den starken Mann in Saudi-Arabien, Kronprinz Mohammed bin Salman, genannt MBS, zuvor einen „Paria“ genannt. Wegen dessen mutmaßlicher Verstrickung in einen besonders grauenvollen Mord im Saudi-Konsulat in Istanbul. Der saudische Journalist Jamal Khashoggi, der mit MBS gebrochen hatte, war dort ermordet, zerstückelt und vermutlich in Säure aufgelöst worden.