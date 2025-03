„Höchste Zeit für Trendwende in der Asylpolitik“

Die finalen Verhandlungen dazu innerhalb der Koalition laufen. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) appelliert nun an die Koalitionäre, nicht nur auf die Stopptaste, sondern auch aufs Gaspedal zu drücken: „Österreich darf nicht zusehen, wie der uneingeschränkte Familiennachzug unsere Schulen und unser Sozialsystem an die Grenzen bringt. Es ist höchste Zeit für eine Trendwende in der Asylpolitik“, schlägt Stelzer ungewöhnlich scharfe Töne an.