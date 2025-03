Das gab es bei den Bullen seit August nicht mehr

Schon einige Zeit ist vergangen, seitdem man bei den Bullen von nicht enden wollenden Siegesserien in der Bundesliga berichtet hat. Da hat man sich als neutraler Beobachter oft gefragt, welches Team es (endlich) schafft, den Salzburg-Express entgleisen zu lassen. Unter Ex-Trainer Matthias Jaissle, der mittlerweile in Saudi Arabien tätig ist, gab’s in der Liga beispielsweise einmal zehn Dreier in Folge.