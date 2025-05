Afghane (16) lernte am Parkplatz in Wals driften

Drogenlenker in Gnigl aus Verkehr gezogen

Darüber hinaus gingen der Exekutive am Wochenende wieder zahlreiche beeinträchtigte Lenker ins Netz: In Gnigl wurde bereits am Samstag ein 22-Jähriger wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert. Der Mann stand unter Drogen, der Schnelltest sprach auf THC und Amphetamin an. Die Amtsärztin attestierte Fahruntauglichkeit, der Salzburger wird angezeigt.