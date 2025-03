Toter: Rekruten hätten nicht marschieren dürfen

„Hitzeerlass ist verletzt worden“

Es beginnt ein juristischer Marathon – angestrengt von der trauernden Mutter des Niederösterreichers und ihrem Rechtsanwalt Helmut Graupner. „Der Hitzeerlass ist in vielen Punkten verletzt worden“, so Graupner gegenüber der „Krone“. Das Verteidigungsministerium hält 2011 nämlich beispielsweise fest, dass extreme Temperaturen erreicht sind, wenn bereits um 12 Uhr 28 Grad im Schatten gemessen werden. Fußmärsche besonders in offenen und unbedeckten Gelände – wie es am 3. August 2017 der Fall war – sind zu vermeiden. Eine Teilnahme von ausgebildetem Sanitätspersonal ist im notwendigen Ausmaß sicherzustellen. Und mehr ...