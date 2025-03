Bezirksmuseen führen zurück in die Besatzungszeit

Der Tag der Bezirksmuseen widmet sich heuer den zehn Jahren des besetzten Wien zwischen 1945 und 1955. Jedes der 23 Museen bietet am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr seine eigene Zeitreise in die Vergangenheit des Heimatbezirks: In der Inneren Stadt etwa steht der Wiederaufbau von Wiens Wahrzeichen im Mittelpunkt, in Neubau geht es um die damaligen Radiosendungen, in Ottakring sind Zeitzeugen-Videos zu sehen.