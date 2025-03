Sexuell belästigte Putzkraft verlor auch ihren Job

Eine Frau war bei einem Arbeitskräfteüberlasser beschäftigt und wurde als Raumpflegerin in einer Firma eingesetzt. Während der Probezeit wurde die Oberösterreicherin von einem Kollegen massiv verbal und körperlich belästigt. Als sie ihn aufforderte, von ihr abzulassen, wurden die Übergriffe nur noch schlimmer und gipfelten darin, dass er sie an eine Wand drückte, sie gegen ihren Willen küsste und sich an ihr rieb.