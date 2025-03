Dreierkoalition spricht erstmals im Nationalrat

Die neue Dreierkoalition stellt sich am Freitag im Nationalrat vor. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hält seine erste Regierungserklärung. Nach den „schwierigsten und längsten Koalitionsverhandlungen des Landes“ gelte es jetzt, „den Fokus darauf zu richten, was uns eint – und Österreich in eine gute Zukunft zu führen“, so Stocker. Sie können die Sitzung oben im Livestream verfolgen.