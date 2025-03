EU-Rüstungsgipfel: Österreich bleibt pro Ukraine

Sondergipfel in Brüssel. Europa in höchster Alarmbereitschaft. Die täglichen Volten und Drohungen des US-Präsidenten in Bezug auf den russischen Aggressor setzen die Union unter Druck. Aufrüsten ist das Gebot der Stunde. Auf US-Präsident Donald Trump – er hat die Hilfszahlungen an die Ukraine gestoppt und verhöhnt die Europäer – als Bodyguard braucht man nicht mehr zu zählen. Europa nicht, die Ukraine erst recht nicht.