Falscher „Air-Force-Soldat“ erschlich sich Geld

Was als harmloses Abenteuer begann – die Erstellung eines Social-Media-Accounts - nahm schnell eine dramatische Wendung. Kurz nach der Anmeldung erhielt die Frau (65) aus dem Bezirk Wolfsberg eine Freundschaftsanfrage von einem unbekannten Mann, der sich als österreichischer Air-Force-Soldat auf einer Friedensmission ausgab. Der vermeintliche Soldat zeigte großes Interesse an ihrem Leben und dürfte die Frau mit seinen Erzählungen in seinen Bann gezogen haben. Auch ein persönliches Treffen stand im Raum.