„Maximale Niederlage“ der Ukraine bleibt Ziel

Laut dem ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew bleibt das Ziel Moskaus weiter die „maximale Niederlage“ der Ukraine. „Russland rückt vor. Der Feind leistet Widerstand, ist aber noch nicht besiegt“, so Medwedew weiter. Er rechnet damit, dass die USA die am Montag ausgesetzte Militärhilfe für die Ukraine wieder aufnehmen würden, sobald der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Abkommen mit den USA zum Abbau von Mineralien in der Ukraine unterzeichnet habe. Medwedew ist ein enger Vertrauter von Amtsinhaber Wladimir Putin, der den Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrates innehat.