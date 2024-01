Fremde Soldaten können Staatsbürger werden

Eine Ausnahme ist die doppelte Staatsbürgerschaft mit der russischen. Bis jetzt mussten Menschen, die in der Ukraine eine Einbürgerung beantragten, ihre bisherige Staatsbürgerschaft abgeben. Die Gesetzesreform kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag in sozialen Netzwerken an. Ausländische Soldatinnen und Soldaten würden „für die Freiheit der Ukraine kämpfen, als wäre sie ihr Heimatland.“