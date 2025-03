Bericht: Keine Infos mehr von US-Geheimdiensten

Europa will zwischen USA und der Ukraine vermitteln

Frankreich will indes die nach Selenskyj-Trump-Eklat im Weißen Haus Irritationen im Verhältnis zwischen den USA und der Ukraine kitten. Die Regierung in Paris arbeitet nach eigenen Angaben an einer Wiederherstellung der Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine, um einen dauerhaften und stabilen Frieden zu erreichen.