120.000 Kubikmeter Schnee für perfekten WM-Test

Im März 2027 wird Vorarlberg zum Nabel der Freestyle-, Freeski- und Snowboardwelt, wenn die Weltmeisterschaften im Montafon gastieren. Um perfekt gerüstet zu sein, finden in diesem Winter bereits die ersten Testevents statt. Nachdem zuletzt bereits die Buckelpistenfahrer am Golm für Begeisterung gesorgt hatten, gastieren diese Woche der Europacup der Raceboarder in Gargellen.