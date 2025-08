Notruf auf leisen Pfoten: Hilfe für Katzen-Babys

Schnurrendes Wunder

Kaum am Assisi-Hof angekommen, passierte ein im wahrsten Sinne des Wortes schnurrendes Wunder. Denn das Katzen-Trio brachte sogleich neues Leben in die Welt. „Wir sind so glücklich, dass alle elf Kitten gesund sind“, sagt Hofleiterin Stephanie Lang.