Schallenberg: „Es steht viel auf dem Spiel“

„Willkommen in deinem neuen Haus, in deinem Zuhause“, begrüßte Schallenberg Stocker am frühen Montagnachmittag. Als er die Geschäfte des Bundeskanzlers vor rund zwei Monaten übernommen hatte, habe sich „keiner ausmalen können, dass die Übergabe so freundschaftlich“ ausfallen würde. „Die Beamtenschaft wird dich mit offenen Armen empfangen“, so Schallenberg, Stocker werde ein „tolles Team“ vorfinden im „Motor der Republik Österreich“.