Wackelt die ÖVP-Hochburg nun in Hietzing?

Seit mehr als 20 Jahren ist der 13. Bezirk in der Hand der Volkspartei. In den letzten zehn Jahren bauten die Schwarzen den Vorsprung noch aus. Der neue Bezirkschef muss liefern. In unserer Serie zur Wien-Wahl schauen wir uns die Bezirke genauer an. Und wir haben den Spitzenkandidaten im Bezirksrat die drängendsten Fragen gestellt.