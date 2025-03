Der Landstraßer Platzhirsch will es wissen

Mit Erich Hohenberger hat die Landstraße den längstdienenden Bezirksvorsteher Wiens. Der 3. Bezirk ist dank ihm fest in roter Hand. Um den 2. Platz könnte es ein enges Rennen werden. In unserer Serie zur Wien-Wahl schauen wir uns die Bezirke genauer an. Und wir haben den Spitzenkandidaten im Bezirksrat die drängendsten Fragen gestellt.