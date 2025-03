In Wieden ist eine hitzige Wahl garantiert

Nur wenige Verkehrsprojekte haben in den vergangenen Jahren so die Gemüter erhitzt wie die Umgestaltung der Argentinierstraße. Auch sonst geht es auf der Wieden gerne heiß her. In unserer Serie zur Wien-Wahl schauen wir uns die Bezirke genauer an. Und wir haben den Spitzenkandidaten im Bezirksrat die drängendsten Fragen gestellt.