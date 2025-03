Alle kämpfen gegen künftige Hochwasser in Penzing

Doch was sind die Themen, die die Menschen in Penzing bewegen? Die Bilder des reißenden Wien-Flusses aus dem Vorjahr werden die Leute wohl so schnell nicht mehr vergessen. Auch die Anwohner, die mit den Wassermassen in den eigenen vier Wänden zu kämpfen hatten, wünschen sich Sicherheitsmaßnahmen. Auch alle antretenden Politiker wollen sich dafür starkmachen.