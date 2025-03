Favoriten: Vom Arbeiter- zum Brennpunktbezirk

Kriminalitäts-Hotspot Reumannplatz

Das sorgt auch für Probleme, wie man an den Messerstechereien am Reumannplatz gesehen hat, die im vergangenen Frühling derartig ausgeartet sind, dass mit 30. März 2024 eine Waffenverbotszone verhängt wurde, die bis heute immer wieder verlängert wurde und auch von fast allen Parteien befürwortet wird. Die Grünen jedoch sind der Meinung, dass mit einer Verbotszone das Problem nicht nachhaltig gelöst wird, sondern es vielmehr verstärkte Sozialarbeit und bessere Integrationsmaßnahmen bedarf. Aus Sicht der FPÖ hat sich durch die Einführung der Waffenverbotszone allerdings nichts verbessert. Es bräuchte generell mehr Polizisten in ganz Favoriten und ein Alkoholverbot am Keplerplatz, wird eindringlich gefordert.