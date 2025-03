Sicherheit als Knackpunkt in der Brigittenau

Wenn in der Brigittenau gewählt wird, dürfte nach dem grauenhaften Macheten-Mord an der Jägerstraße nach wie vor die Angst vor der Kriminalität im Bezirk entscheidend werden. In unserer Serie zur Wien-Wahl schauen wir uns die Bezirke genauer an. Und wir haben den Spitzenkandidaten im Bezirksrat die drängendsten Fragen gestellt.