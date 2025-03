Rot-blauer Showdown in Floridsdorf erwartet

Was den Bezirk in der kommenden Legislaturperiode auf jeden Fall beschäftigen dürfte: die weitere Verbauung des Donaufeldes. Immer wieder formieren sich Proteste gegen das Stadtentwicklungsgebiet, in dem an Tausenden Wohnungen gearbeitet wird. Welcher Bezirkschef sich dann mit jenen auseinandersetzen muss, wird an den Wahlurnen entschieden.