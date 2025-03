Im Drogenrausch frontal gegen Familien-Pkw gerast

Jungenhaft wirkt der groß gewachsene, schlanke Welser in weitem Gewand, der am Montag am Landesgericht Linz vor einem kleinen Verhandlungssaal wartet. Kurz vor Aufruf der Verhandlung fasst er Mut und entschuldigt sich bei zwei seiner Opfer, die ebenfalls am Gang warten. Diese nehmen die Entschuldigung eher zögerlich an, der Familienvater ist immer noch an die Krücke gebunden.