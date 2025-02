BMW befeuert die Gerüchte über Einstieg bei KTM

Vor der Abstimmung über den Sanierungsplan von KTM am Landesgericht in Ried im Innkreis kam auf, dass sich auch BMW im Kreis der potenziellen Investoren befindet, die um einen Einstieg beim Motorradhersteller aus Mattighofen buhlen. Von den Innviertlern ist dazu sowieso nichts zu hören, schließlich ist den Teilnehmern des Investorenprozesses absolute Vertraulichkeit zugesichert worden. „Alle Interessenten haben im Vertrauen auf Geheimhaltung und Verschwiegenheit ihr Interesse bekunde – das gilt es zu respektieren“, betonte auch KTM-AG-Vorstandschef Gottfried Neumeister am Dienstagnachmittag, nachdem es grünes Licht für den Sanierungsvorschlag von KTM gegeben hatte.