Hollywood traf auf Wiener Tradition im Plachutta

... gemeinsam mit dem Top-Unternehmer Eduard Fröschl war kein Geringerer als John Lasseter zu Gast in diesem Lokal im Herzen der Wiener Innenstadt. Der 68-jährige US-Amerikaner ist Oscar-, Golden-Globe-Preisträger und dank der Erschaffung von Animationshits wie „Toy Story“, „Cars“, oder „Ratatouille“ ein echter Kapazunder in diesem Hollywood-Genre.

Nach einem Tafelspitz des Hauses mit einer Fleischstrudelsuppe vorab und einem Kaiserschmarren als Dessert war es dann um Lasseter geschehen. Und so ließ er sich es nicht nehmen, für Hausherr Mario Plachutta eine Skizze der beiden „Toy Story“-Kultfiguren „Woody“ und „Buzz Lightyear“ zu hinterlassen. Unter Sammlern ist so ein Bild viel Geld wert. Für Plachutta, dank der emotionalen Komponente, ist es unbezahlbar.