Die große Zeitenwende für den Wiener Opernball

Denn was bei all dem Trubel, teilweise gespickt mit C- oder D-Promis, auffiel: Die Freude aller 5150 Gäste war so deutlich wie noch nie spürbar. Die Metamorphose der Staatsoper zum Ballsaal brachte heuer eine Zeitenwende. Denn unser Opernball war vor allem eines: so österreichisch wie nie.