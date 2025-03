„Werde keine Kopie von Karl Markovics kreieren!“

„Wir sind jetzt in der Vorbereitungsphase“, erzählt Seebacher der „Krone“ über seine neue Rolle. „Wir haben nächste Woche die ersten Leseproben. Es gibt dann Anproben, Termine für das Kostüm. Ich habe ein Waffentraining in der zweiten Märzwoche. Es sind jetzt viele Termine, die stattfinden, bevor es dann Anfang April mit den Dreharbeiten losgeht.“ Das mediale Echo war enorm, wie er erzählt: „Es war seinerzeit bei Rollen wie in ,Die Bergretter‘ die Resonanz schon groß. Aber ,Kommissar Rex‘ ist noch einmal ,Next Level‘“, muss der sympathische Vollblutschauspieler fast schon schmunzeln, „Als die Pressemeldung rausging, läutete mein Telefon ohne Pause. Ich musste es an diesem Tag dreimal aufladen.“