Steirische Garnelen für Puck bei der Oscar-Gala

Österreichisch-thailändisches Rezept

Auf der Karte sind die blauen Garnelen aus der Steiermark dann als „Pad Thai Shrimp“ zu finden. Ein raffiniertes Rezept, das Puck mit Sohn Byron, seiner rechten Hand, dem Kärntner Spitzenkoch Michael „Mike“ Köberl, samt Chili-Marmelade, Zitronengras, roten Perlenzwiebeln, Minze und Koriander kredenzt. „Es ist ein thailändisch-österreichisches Rezept, das wir machen“, ließ sich Wolfgang Puck in den ORF-Seitenblicken (Sonntag, 20.05 Uhr, ORF 2) tief in den Wok hinein blicken. Herausgekommen ist jedenfalls, wie auch Köberl der Krone bereits im Vorfeld bestätigte, „Ein echter Genuss“, made in Austria.