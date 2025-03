WHO warnt vor Hörschäden durch Videospiele

Jungen Menschen drohen bei übermäßig häufigem und lautem Videospielen Hörschäden. Darauf macht die WHO anlässlich des Welttags des Hörens am 3. März aufmerksam. Studien haben demnach gezeigt, dass Jugendliche, die Videospiele spielen, doppelt so häufig Hörfähigkeiten im Hochfrequenzbereich verlieren, wie junge Menschen, die nicht spielen.