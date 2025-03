Verdächtiger Bombendroher noch auf freiem Fuß

Letzte Drohung vor einem Monat

In der Linzer Anklagebehörde arbeitet man derzeit an einem Zwischenbericht, der anschließend wohl ebenfalls nach St. Gallen übermittelt wird. In der Zwischenzeit befindet sich der junge Mann weiterhin auf freiem Fuß und hat Zugriff auf sein Handy und seinen Computer – schließlich gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Erst Ende Jänner gab es eine Drohung gegen die Weberschule in Linz-Urfahr – von wem, ist unklar.