Von Tür zu Tür im Dienst der guten Sache

Eine Gesellschaft, in welcher man aufeinander schaut

Für Schmolly ist die Haussammlung darüber hinaus aber auch ein lebendiges Beispiel für eine Gesellschaft, in welcher man sich umeinander kümmert: „So unterschiedlich die sozialen Notlagen waren und sind, so durchgängig ist in diesen 70 Jahren die Erfahrung, dass das Zusammenleben in der Nachbarschaft und den Gemeinden ein Geben und Nehmen ist. Jede und jeder ist früher oder später auf Hilfe angewiesen und jede und jeder hat auch etwas zu geben. So macht dieses sorgende Aufeinanderschauen in der konkreten Situation einen wirklichen Unterschied im Leben des Einzelnen und in den Gemeinden.“