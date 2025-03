Ein Lob auf Österreichs Anti-Trumps!

Sehen wir das Positive an unserer neuen Staatsspitze: Der unglamouröse Herr Stocker umgeben von einer ebenfalls unglamourösen Truppe als Ministerinnen und Minister. Das kann richtig guttun in so aufgewühlten Zeiten, in Zeiten, in denen Diplomatie, Zurückhaltung, der konstruktive Umgang mit anderen gänzlich abgemeldet scheinen.