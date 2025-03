Kreml, Ungarn und FPÖ loben Selenskyjs Rauswurf

„Starke Männer schließen Frieden, schwache Männer führen Krieg“, schrieb Orbán auf X. „Heute hat sich Präsident Donald Trump mutig für den Frieden eingesetzt. Auch wenn es für viele schwer zu verdauen war“, fuhr Orbán fort und schloss mit den Worten: „Danke, Herr Präsident!“ In einem Schreiben an den EU-Ratspräsidenten António Costa drohte er zudem mit einer Blockade weiterer Hilfen für die Ukraine auf dem EU-Sondergipfel am 6. März.