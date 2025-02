Aufdringliche Bettler sorgen für Anrainer-Unmut

Kritik gegen organisierte Banden

Dabei betont Sommer, dass es der ÖVP nicht darum gehe, bedürftige Menschen zu diskriminieren. Vielmehr richte sich die Kritik gegen organisierte Banden: „Wir kümmern uns als Stadt natürlich weiterhin um Menschen am Rande der Gesellschaft. Was wir nicht wollen in Linz, sind illegale Bettlerbanden. In den organisierten Clans, vor allem aus Rumänien, werden Menschen oft zum Betteln gezwungen. Von den wohlgemeinten Geldspenden bleibt jenen, die auf der Straße betteln, meist nichts, da sie alles an dubiose Hintermänner abgeben müssen.“