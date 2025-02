Titelverteidigung wird zum MotoGP-Horrortrip

Das Motorrad mit der Startnummer eins wird an diesem Wochenende am Buriram Circuit (Thailand) in der Garage bleiben. Titelverteidiger Jorge Martin muss nach zwei Trainingsunfällen innerhalb weniger Wochen pausieren, verpasst zumindest den Saisonauftakt in Fernost. Die Chronologie einer völlig verkorksten Winterpause: