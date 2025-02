Land zahlt teure Büromiete für 1800 Bedienstete

Land in „schwacher Verhandlungsposition“

Seit der Errichtung des Gebäudes im Jahr 2004 arbeiten dort Landesbedienstete – aktuell sind es 1800 – in den angemieteten Büroräumlichkeiten. Am 31. Oktober 2024 lief der 20-jährige Kündigungsverzicht für die Einmietung des Landes im LDZ aus, die Mietkonditionen müssen also neu verhandelt werden. Dem LRH stößt nun sauer auf, dass das Land bis jetzt „kein kurzfristig realisierbares Alternativkonzept zur Einmietung erarbeitet“ habe und daher in einer „schwachen Verhandlungsposition“ sei.