Warum 13 zur Unglückszahl für ÖVP werden könnte

ÖVP bietet Zusammenarbeit an

Mittlerweile führt Vizebürgermeisterin Birgit Petross interimistisch die Amtsgeschäfte in Vösendorf. Ihr Plan: ein politischer Neustart. „Trotz absoluter Mehrheit wollen wir auf mehr Zusammenarbeit im Gemeinderat setzen“, sagt Petross. Konkret will sie die anderen Fraktionen unter anderem in Projektteams für die Themen Verbauung, Finanzen und Verkehr einbinden: „Unsere Hand ist ausgestreckt.“ Zudem bietet sie der SPÖ das Vizebürgermeisters-Amt an.