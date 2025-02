Ortschef gesteht: „Habe Grenzen überschritten!“

Vom Opfer zum Beschuldigten

Im Dezember der nächste Aufreger in Vösendorf: Koza präsentierte sich mit „Veilchen“. Er sei von einem Unbekannten bedroht und niedergeschlagen worden. Die Folge: Eine Gemeinderatssitzung unter Polizeischutz. Doch genau diese Sache holte den streitbaren Lokalpolitiker jetzt offenbar ein. Laut einem Medienbericht ist Koza in dieser Causa nämlich vom Opfer zum Beschuldigten mutiert. Er steht im Verdacht, den Anschlag auf ihn „vorgetäuscht“ zu haben. Am Donnerstag gab Koza seinen Rücktritt bekannt: „Ich wollte mich in eine Opferrolle bringen, in der Hoffnung, dass die persönlichen Angriffe damit endlich aufhören. Heute ist der Tag, an dem ich mir selbst eingestehen muss, dass ich damit Grenzen überschritten habe.“