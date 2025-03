Vom „Tschickweib“ in der Fabrik in den Nationalrat

Weil Baronin von Reyer Marias Mutter und deren frisch geborene Zwillinge – eine Sensation, dass beide lebten! – sehen wollte, lernte sie auch die 13-jährige Maria kennen und zahlte dem Mädchen das Schulgeld für die Marienanstalt im Kloster in Maria Saal. Die Mädchen lernten dort vor allem stricken, nähen und anderes Praktisches für den Haushalt, um für den Dienst in Bürgerhäusern ausgebildet zu sein. Maria verschlug es aber nach Klagenfurt, wo sie in der k. k. Tabakfabrik in der Bahnhofstraße eine von gut 800 Arbeiterinnen wurde. Die Arbeitsbedingungen für die verächtlich „Tschickweiber“ genannten Frauen waren hart und unfair: So bekamen nur verheiratete Mütter zur Zeit der Niederkunft ein Krankengeld. Ledige Mütter gingen am dritten Tag nach der Entbindung wieder in die Fabrik, um nicht zu verhungern – und bezahlten das meistens mit ihrem Leben.