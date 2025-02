Illegale Spielautomaten in Blechcontainer entdeckt

Aufgrund einer Anzeige wurde die Finanzpolizei auf eine Tankstelle in Wels aufmerksam. Bei der am 12. Februar durchgeführten Kontrolle bestätigte sich der Verdacht auf illegales Glücksspiel rasch: Hinter dem Gebäude befand sich ein Wellblechverschlag, in dem zwei versperrte Kästen vorgefunden wurden.