Wählt Deutschland heute politischen Machtwechsel?

Buhlen um Unentschlossene

Die Parteien buhlten daher am Samstag noch um unentschlossene Wähler. „Ich glaube nicht an Wunder, sondern an einen Wahlsieg“, sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in seiner Heimatstadt Potsdam. „Ich bin überzeugt, es wird diesmal so sein, dass ganz viele sich erst im Wahllokal entscheiden.“