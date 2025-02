Sanremo-Gewinner Olly verzichtet auf ESC-Teilnahme

Entgegen der Tradition wird der Gewinner der diesjährigen Ausgabe des Musikfestivals von Sanremo nicht Italien beim Eurovision Song Contest in Basel in der Schweiz vertreten. Der Italo-Popper Olly (23), mit bürgerlichem Namen Federico Olivieri, erklärte in einem längeren Instagram-Post, er verzichte auf seine Teilnahme am ESC, der Mitte Mai stattfindet.