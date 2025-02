Rapper Tommy Cash beleidigt ganze Nation Italien

Beleidigende Stereotype

„Espresso Macchiato“ sei ein Song, der die Italiener beleidige. Der Text enthalte Stereotypen über Italien und die Italiener, „die mit den üblichen Klischees wie Kaffee und Spaghetti, aber vor allem Mafia und Zurschaustellung von Luxus in Verbindung gebracht werden“. Das Lied übermittle die Botschaft von einem Volk, das in organisiertes Verbrechen verstrickt ist, was unannehmbar sei, hieß es in einem Schreiben Codacons‘.