„Der Führerscheinentzug ist wie eine Entmannung“

Es ist eine geradezu „klassische“ Polizeimeldung: Eine Schwerpunktkontrolle der Polizei endete in der Nacht zum Samstag in Schärding mit einer wilden Verfolgungsjagd. Den Beamten fiel ein 19-jähriger Ortsansässiger auf, der mit seinem BMW 630i Coupe viel zu schnell unterwegs war. Doch anstatt anzuhalten, gab der junge Bleifuß Gas. Sechs Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf, die nach Passau und wieder retour führte. In Schardenberg brachen die Polizisten die Nachfahrt ab, weil der Führerscheinneuling mehrere gefährliche Situationen provoziert hatte, mit 140 km/h durch eine 30-er Zone gerast war. Sie kassierten ihn stattdessen an seiner Adresse ein. Der 19-Jährige stand unter Drogen. Der Schein ist weg und auch sein PS-starker Bolide wurde wegen der Geschwindigkeitsübertretungen vorläufig beschlagnahmt.