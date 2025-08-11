Mann (37) lag eineinhalb Stunden in Bachbett

Drei Spaziergänger (32, 34 und 37 Jahre) aus Wels alarmierten am Montag gegen Mitternacht die Einsatzkräfte, da ein Mann verletzt im schwer zugänglichen Katzenbach in Thalheim bei Wels liegen würde. Als die Polizeistreife an der Einsatzörtlichkeit eintraf, begab sich ein Polizeisanitäter sofort zu dem 37-Jährigen aus der Steiermark und führte die Erstversorgung durch.