Erst Telemedizin macht Gewaltambulanz möglich

„Externe“ Gerichtsmedizin

Dass Linz aber genau so eine Abteilung nicht hat, ist für sie kein Anlass zur Sorge. „Durch die Telemedizin kann man auch von außerhalb bei einer Untersuchung dabei sein“, stellt sie klar. Das würde konkret heißen, dass in Linz ein Opfer untersucht würde und die Gerichtsmediziner aus Graz online dabei wären. „Denn wichtig ist, dass die von Gewalt betroffene Person nur einmal untersucht werden und nur einmal alles erzählen muss“, so Heinze. Außerdem sollte gewährleistet sein, dass man alle nötigen Fachärzte zur Hand hat: „Bei sexueller Gewalt brauche ich einen Gynäkologen oder einen Chirurgen“, sagt die gebürtige Deutsche.